Итальянцы презентовали более доступного конкурента BMW X1 и Audi Q3 (фото)

Представлена новая Alfa Romeo Tonale 2026. Компактный премиальный кроссовер изменился внешне и получил доработанные двигатели.

Кроссовер Alfa Romeo Tonale прошел фейслифтинг и поступит в продажу до конца года. Подробности новой модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Модель предлагается в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях Фото: Stellantis

4,5-метровая Alfa Romeo Tonale конкурирует с Audi Q3 и BMW X1. Обновленная модель узнается по измененной передней части с иной решеткой радиатора и агрессивным бампером. Также предложили новые колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.

В салоне Alfa Romeo Tonale 2026 установили новый круглый селектор КПП, а также улучшили внутреннюю отделку.

В салоне заменили селектор КПП Фото: Stellantis

Базовая комплектация Alfa Romeo Tonale теперь включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник и набор систем безопасности.

Топовый вариант Veloce добавляет матричные фары, кожаный салон, навигацию, адаптивные амортизаторы, обогрев руля, электропривод, подогрев и вентиляцию передних сидений.

Внутреннее убранство улучшили Фото: Stellantis

Линейка двигателей претерпела изменения. На разных рынках новая Alfa Romeo Tonale будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (175 л. с.) и 2,0 л (272 л. с.), 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем и плагин-гибридными установками на 190 и 270 л. с. Останутся варианты с передним и полным приводом.

