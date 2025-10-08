Повернення легенди: в Естонії відроджують класичний Range Rover 2000-х (фото)

Range Rover третього покоління повертається на ринок. Преміальний позашляховик виготовлятимуть в Естонії.

Відродити Range Rover L322 2000-х вирішила естонська компанія Velvet Motorworks. Старт виробництва заплановано на четвертий квартал 2026 року. Про це повідомляється на сайті фірми.

Новий Range Rover L322 вироблятимуть невеликими серіями і, звісно ж, модернізують, причому в доволі нестандартний спосіб. Його зробили схожим на перший Range Rover 1970 року.

Передню частину змінили в дусі першого Range Rover 1970 року

Позашляховик отримав решітку радіатора в класичному стилі та нові бампери. Фари і ліхтарі також змінили, причому тепер вони світлодіодні. Крім того, Range Rover оснащений позашляховими шинами, а його кліренс зріс.

Салон Range Rover L322 поки що не показали, але відомо, що там покращать оздоблення та встановлять нову мультимедійну систему з Apple CarPlay. З’являться і сучасні системи безпеки.

Позашляховик продаватимуть з 4,2-літровим компресорним V8

Новий Range Rover випускатимуть із 4,2-літровим компресорним V8. На оригінальній моделі він розвивав 400 к. с., проте новий вихлоп та інші доопрацювання збільшать його потужність. Крім того, запланована модернізація ходової авто.

Range Rover L322 випускали з 2001 по 2012 рік Фото: Iconic Auctioneers

Нагадаємо, що Range Rover L322 випускали з 2001 до 2012 року і чимало експертів вважають саме третє покоління найкращим.

До речі, нещодавно відродили і Range Rover першого покоління. Його випускатимуть в Італії.

