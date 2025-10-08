Возвращение легенды: в Эстонии возрождают классический Range Rover 2000-х (фото)

Range Rover третьего поколения возвращается на рынок. Премиальный внедорожник будут производить в Эстонии.

Возродить Range Rover L322 2000-х решила эстонская компания Velvet Motorworks. Старт производства запланирован на четвертый квартал 2026 года. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Новый Range Rover L322 будет производиться небольшими сериями и, конечно же, модернизируется, причем довольно нестандартным способом. Его сделали похожим на первый Range Rover 1970 года.

Переднюю часть изменили в духе первого Range Rover 1970 года

Внедорожник получил решетку радиатора в классическом стиле и новые бамперы. Фары и фонари также изменили, причем теперь они светодиодные. Кроме того, Range Rover оснащен внедорожными шинами, а его клиренс вырос.

Важно

Салон Range Rover L322 пока не показали, но известно, что там улучшат отделку и установят новую мультимедийную систему с Apple CarPlay. Появятся и современные системы безопасности.

Внедорожник будут продавать с 4,2-литровым компрессорным V8

Новый Range Rover будут выпускать с 4,2-литровым компрессорным V8. На оригинальной модели он развивал 400 л. с., однако новый выхлоп и другие доработки увеличат его мощность. Кроме того, запланирована модернизация ходовой авто.

Range Rover L322 выпускали с 2001 по 2012 год Фото: Iconic Auctioneers

Напомним, что Range Rover L322 выпускался с 2001 по 2012 год и многие эксперты считают именно третье поколение лучшим.

Кстати, недавно возродили и Range Rover первого поколения. Его будут выпускать в Италии.

