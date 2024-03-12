Дві секунди до сотні: Alfa Romeo готує надпотужних конкурентів Tesla (фото)

Електромобілі Alfa Romeo Giulia і Stelvio обладнають силовими установками потужністю до 1000 к. с. 800-вольтна архітектура зробить можливою надшвидку зарядку.

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Alfa Romeo готує нові покоління моделей Giulia та Stelvio. Седан і кросовер стануть електромобілями. Їх деталі розкрили на сайті Autocar.

Першим з’явиться кросовер Alfa Romeo Stelvio другої генерації — його презентують у 2025 році. Електромобіль Alfa Romeo Giulia презентують на рік пізніше.

Потужність електрокарів сягне 1000 сил Фото: Autocar

Електромобілі Alfa Romeo збудують на платформі STLA Large концерну Stellantis, яку вже використовує новий Dodge Charger. Їх обладнають 800-вольтними установками, які дозволяють надшвидку зарядку.

Топові версії потужністю близько 1000 сил зможуть розганятися до сотні приблизно за 2 секунди. Їх обладнають активними стабілізаторами, набором режимів їзди та комплексом систем безпеки STLA Brain.

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Також СЕО Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато зауважив, що електрокари збережуть звичне компонування салону із глибоко врізаним щитком приладів. Їм збільшать розмір сенсорного дисплея та додадуть проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю.

Alfa Romeo активно електрифікуватиметься. Із 2027 року італійський бренд випускатиме лише електрокари.

До речі, нові електромобілі анонсував і Fiat, причому вони будуть недорогими.

Також Фокус розповідав про 1100-сильний електрокар Porsche.