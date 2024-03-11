Понад 1000 сил і 3,3 с до сотні: Porsche показали нового конкурента Tesla Plaid (відео)

Новий Porsche Taycan Turbo GT обладнали 1100-сильною установкою, а також полегшили авто за рахунок карбонових деталей. Максимальна швидкість електрокара сягнула 305 км/год.

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У Porsche Taycan 2024 з’явилася надпотужна топова версія Turbo GT. Екстремальний спортивний седан презентували на знаменитій трасі Лагуна Ссека в Каліфорнії, де він побив рекорд кола для електрокарів (1 хв 27,87 с). Подробиці новинки розкрили на сайті Porsche.

Porsche Taycan Turbo GT обладнали 1100-сильною установкою Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT отримав потужну двомоторну силову установку, яка розвиває 1108 к. с. і 1340 Нм в режимі Overboost. Електрокар здатен конкурувати з Tesla Model S Plaid, адже розганяється до 100 км/год за 2,3 с й розвиває 290 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 2,2 с Фото: Porsche

Якщо ж обрати полегшену модель зі спортивним пакетом Weissach, то спринт до сотні займає 2,2 с, а до 200 км/год — 6,4 с. Максимальна швидкість збільшена до 305 км/год.

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Також допрацьована активна підвіска електрокара. Сповільнюю авто карбоново-керамічні гальма. Батарея ємністю 105 кВт∙год забезпечує запас ходу в 555 км.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Porsche

Відрізнити новий Porsche Taycan Turbo GT можна за обвісом, заднім спойлером і 21-дюймовими кованими дисками. До того ж електрокар полегшили на 75 кг за рахунок використання карбону. Пакет Weissach додає велике антикрило.

У салоні встановлені спортивні сидіння. У варіанті Weissach відсутні задні крісла — їх заміняє каркас безпеки. Разом із тоншим склом і простішою аудиосистемою це дозволяє зекономити ще 70 кг.

Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT уже почали продавати в Німеччині. Там він коштує 240 000 євро.

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