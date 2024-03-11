Более 1000 сил и 3,3 с до сотни: Porsche показали нового конкурента Tesla Plaid (видео)
Новый Porsche Taycan Turbo GT оборудовали 1100-сильной установкой, а также облегчили авто за счет карбоновых деталей. Максимальная скорость электрокара достигла 305 км/ч.
У Porsche Taycan 2024 появилась сверхмощная топовая версия Turbo GT. Экстремальный спортивный седан презентовали на знаменитой трассе Лагуна Ссека в Калифорнии, где он побил рекорд круга для электрокаров (1 мин 27,87 с). Подробности новинки раскрыли на сайте Porsche.
Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT получил мощную двухмоторную силовую установку, которая развивает 1108 л.с. и 1340 Нм в режиме Overboost. Электрокар способен конкурировать с Tesla Model S Plaid, ведь разгоняется до 100 км/ч за 2,3 с и развивает 290 км/ч.
Если же выбрать облегченную модель со спортивным пакетом Weissach, то спринт до сотни занимает 2,2 с, а до 200 км/ч — 6,4 с. Максимальная скорость увеличена до 305 км/ч.
Также доработана активная подвеска электрокара. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза. Батарея емкостью 105 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 555 км.
Отличить новый Porsche Taycan Turbo GT можно по обвесу, заднему спойлеру и 21-дюймовым кованым дискам. К тому же, электрокар облегчили на 75 кг за счет использования карбона. Пакет Weissach добавляет большое антикрыло
В салоне установлены спортивные сиденья. В варианте Weissach отсутствуют задние кресла — их заменяет каркас безопасности. Вместе с более тонким стеклом и простой аудиосистемой это позволяет сэкономить еще 70 кг.
Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT уже начали продавать в Германии. Там он стоит 240 000 евро.
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