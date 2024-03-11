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Авто

Более 1000 сил и 3,3 с до сотни: Porsche показали нового конкурента Tesla Plaid (видео)

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Фото: Porsche | Porsche Taycan Turbo GT — экстремальная спортивная версия электрокара

Новый Porsche Taycan Turbo GT оборудовали 1100-сильной установкой, а также облегчили авто за счет карбоновых деталей. Максимальная скорость электрокара достигла 305 км/ч.

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У Porsche Taycan 2024 появилась сверхмощная топовая версия Turbo GT. Экстремальный спортивный седан презентовали на знаменитой трассе Лагуна Ссека в Калифорнии, где он побил рекорд круга для электрокаров (1 мин 27,87 с). Подробности новинки раскрыли на сайте Porsche.

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Porsche Taycan Turbo GT оборудовали 1100-сильной установкой
Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT получил мощную двухмоторную силовую установку, которая развивает 1108 л.с. и 1340 Нм в режиме Overboost. Электрокар способен конкурировать с Tesla Model S Plaid, ведь разгоняется до 100 км/ч за 2,3 с и развивает 290 км/ч.

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Разгон до 100 км/ч занимает 2,2 с
Фото: Porsche

Если же выбрать облегченную модель со спортивным пакетом Weissach, то спринт до сотни занимает 2,2 с, а до 200 км/ч — 6,4 с. Максимальная скорость увеличена до 305 км/ч.

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Также доработана активная подвеска электрокара. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза. Батарея емкостью 105 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 555 км.

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В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Porsche

Отличить новый Porsche Taycan Turbo GT можно по обвесу, заднему спойлеру и 21-дюймовым кованым дискам. К тому же, электрокар облегчили на 75 кг за счет использования карбона. Пакет Weissach добавляет большое антикрыло

В салоне установлены спортивные сиденья. В варианте Weissach отсутствуют задние кресла — их заменяет каркас безопасности. Вместе с более тонким стеклом и простой аудиосистемой это позволяет сэкономить еще 70 кг.

Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT уже начали продавать в Германии. Там он стоит 240 000 евро.

Кстати, недавно презентовали и новый Porsche Macan, который стал электромобилем.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился первый электрокар Rolls-Royce.