Fiat наповнить ринок недорогими електромобілями: перші подробиці (фото, відео)

Новий Fiat Panda 2024 стане основою майбутнього сімейства недорогих електрокарів. Анонсовані кросовери, пікап і кемпер.

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Електрична лінійка Fiat невдовзі розшириться. До 2027 року італійський автогігант представить чотири нових електромобілі, а поки ж презентували їх прототипи. Про них розповіли на сайті концерну Stellantis.

Fiat презентуватиме по одному електромобілю за рік. Усі вони будуть використовувати одну платформу Stellantis Smart Car Platform, яку у Citroen e-C3. Первістком у цьому сімействі стане новий Fiat Panda, який презентують 11 липня – у день 125-річчя марки.

Fiat Fastback Fiat SUV Fiat Pick-Up Fiat Camper

Концепт-кари вирізнятимуться граненим дизайном. Також звертає на себе увагу піксельна оптика, яка нагадує вікна знаменитої фабрики Fiat у Лінготто.

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Концепт Fiat City Car – збільшена версія Panda із високим капотом та оригінальними кріслами гамаками. Fiat Fastback – купе-кросовер із високою віконною лінією та великими кутами нахилу передніх і задніх стійок.

Fiat Camper – брутальний позашляховик зі збільшеним кліренсом, великими колесами та коротким капотом. Крім того, показали споріднені кросовер і пікап Fiat зі схожим дизайном.

Між іншим, Fiat також готує потужний спортивний електрокросовер у ретростилі.

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