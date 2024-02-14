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Авангардний дизайн і електромотор: презентовано нового італійського конкурента Mini (фото)

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Фото: Stellantis | У Lancia Ypsilon незвичайний дизайн передньої частини

Нова Lancia Ypsilon — преміальний хетчбек В-класу з авангардним дизайном, дорогим салоном і багатим оснащенням. Модель запропонують в електричній і гібридній версіях.

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У Мілані представлено нову Lancia Ypsilon. Компактний хетчбек В-класу — перший представник абсолютно нового сімейства моделей італійської марки. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Lancia Ypsilon позиціонують, як преміальний хетчбек В-класу. Її основними конкурентами будуть Mini та Audi A1. Це перша повністю нова модель італійської марки за останні 13 років.

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Ручки задніх дверей заховані в стійках даху
Фото: Stellantis

Дизайн Lancia Ypsilon 2024

Нова Lancia Ypsilon має вельми авангардний вигляд — її дизайн виконано в дусі концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Передня частина здається футуристичною, хоча насправді це сучасна інтерпретація решітки радіатора класичних Lancia Aurelia і Flaminia. А великі круглі ліхтарі виконані в стилістиці Lancia Stratos.

Передня і задня оптика прикрашена оригінальним Y-подібним декором. Ручки задніх дверей заховані в стійках даху.

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Круглі ліхтарі виконані в стилі Lancia Stratos
Фото: Stellantis

Lancia Ypsilon 2024 побудована на платформі CMP, тобто найближчими її родичами є Peugeot 208 і Opel Corsa. Хетчбек помітно більший за попередника.

Розміри Lancia Ypsilon 2024:

  • довжина — 4,08 м;
  • ширина — 1,76 м;
  • висота — 1,44 м;
  • маса — 1584 кг.

Інтер'єр і комплектація Lancia Ypsilon 2024

Салон Lancia Ypsilon 2024 також вийшов вельми нестандартним. Його позиціонують як вітальню на колесах. Є навіть оригінальна кругла полиця, що нагадує невеликий столик (на ній розміщена бездротова зарядка для смартфонів).

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Stellantis

На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї. Нова Lancia Ypsilon стала першою моделлю Stellantis з новою мультимедійною системою S.A.L.A.

Першим на ринок вийде дорогий лімітований варіант Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina вартістю від 34 999 євро. Випустять 1906 таких авто (Lancia заснована 1906 року) з особливими 17-дюймовими дисками, оздобленням салону вельветом.

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У салоні встановлена оригінальна кругла полиця
Фото: Stellantis

Базова комплектація Lancia Ypsilon 2024 охоплює безключовий доступ, парктронік, клімат-контроль, камеру заднього виду і систему напівавтономного водіння.

Нова Lancia Ypsilon, характеристики

Поки що представили тільки електромобіль Lancia Ypsilon. Як і споріднені моделі від Peugeot і Opel, він оснащений 156-сильним мотором і батареєю ємністю 51 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 403 км, а швидка зарядка постійним струмом на 80% займає 24 хвилини.

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Першим дебютував електромобіль Lancia Ypsilon
Фото: Stellantis

Пізніше очікується також 136-сильна модифікація з 1,2-літровим бензиновим турбомотором і 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

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Якими будуть нові Lancia

З хетчбека Ypsilon концерн Stellantis почав перезапуск бренду Lancia і готує 160 нових дилерських центрів у Європі. Слідом за хетчбеком підуть ще дві моделі.

Так, у 2026 році з'явиться 4,7-метровий флагманський кросовер Lancia Gamma, а два роки потому відродять знаменитий хетчбек Lancia Delta. Вони будуть повністю електричними, адже з 2026 року італійський бренд відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis готує і недорогий електромобіль Fiat вартістю від 20 000 євро.

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