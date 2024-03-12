Две секунды до сотни: Alfa Romeo готовит сверхмощных конкурентов Tesla (фото)
Электромобили Alfa Romeo Giulia и Stelvio оборудуют силовыми установками мощностью до 1000 л. с. 800-вольтовая архитектура сделает возможной сверхбыструю зарядку.
Alfa Romeo готовит новые поколения моделей Giulia и Stelvio. Седан и кроссовер станут электромобилями. Их детали раскрыли на сайте Autocar.
Первым появится кроссовер Alfa Romeo Stelvio второй генерации — его презентуют в 2025 году. Электромобиль Alfa Romeo Giulia презентуют на год позже.
Электромобили Alfa Romeo построят на платформе STLA Large концерна Stellantis, которую уже использует новый Dodge Charger. Их оборудуют 800-вольтными установками, которые позволяют сверхбыструю зарядку.
Топовые версии мощностью около 1000 сил смогут разгоняться до сотни примерно за 2 секунды. Их оснастят активными стабилизаторами, набором режимов езды и комплексом систем безопасности STLA Brain.
Также СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато отметил, что электрокары сохранят привычную компоновку салона с глубоко врезанным щитком приборов. Им увеличат размер сенсорного дисплея и добавят проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.
Alfa Romeo будет активно электрифицироваться. С 2027 года итальянский бренд будет выпускать только электрокары.
Кстати, новые электромобили анонсировал и Fiat, причем они будут недорогими.
Также Фокус рассказывал о 1100-сильном электрокаре Porsche.