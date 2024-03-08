Opel анонсировал недорогие электрокроссоверы с запасом хода до 700 км (фото)

Кроссоверы Opel Crossland и Grandland получат электрических преемников. Запас хода новых электрокаров составит от 400 до 700 км.

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Модельный ряд Opel в ближайшее время пополнят два новых электрокроссовера. Их презентуют до конца нынешнего года. Электромобили анонсировали на официальном сайте концерна Stellantis — показали их силуэты под покрывалом.

Первым появится новый Opel Frontera. Возрожденная модель придет на смену Opel Crossland и ранее уже были опубликованы ее тизеры.

Opel Frontera вернется на рынок в формате электрокроссовера Фото: Stellantis

Электрокроссовер Opel Frontera будет немного крупнее предшественника — его длина достигнет 4,3 м. Судя по изображениям, у него высокий капот, а передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor с черной вставкой между фарами.

Ожидается, что новый Opel Frontera 2024 получит 156-сильную установку с батареей на 54 кВт∙ч — как у электрических Corsa и Mokka. Запас хода составит около 400 км.

Вторым электрокаром будет новый Opel Grandland второго поколения. По данным сайта Carscoops, он позаимствует платформу и силовые установки у Peugeot e-3008. Это значит, что модель будет доступна в версиях с передним и полным приводом мощностью от 210 до 320 л. с., а ее запас хода достигнет 700 км.

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Тест-драйв кроссовера Opel Grandland: доступный флагман

Также не исключено, что кроссоверы Opel Grandland и Frontera получат гибридные версии, ведь у их собратьев на этих платформах такие модификации есть.

Кстати, новый Peugeot 3008 в нынешнем году появится в Украине и электрическая версия будет доступна на нашем рынке.

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