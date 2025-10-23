Volkswagen припиняє випуск одразу двох популярних моделей: відома причина

Volkswagen припинить випуск низки популярних моделей на невизначений термін. Серед них – масові VW Golf та Tiguan.

Із 29 жовтня Volkswagen тимчасово зупинить виробництво Golf, Tiguan на своєму головному підприємстві у Вольфсбурзі (Німеччина). Про це повідомляє видання Autocar.

Відповідне повідомлення надіслали працівникам 22 жовтня. У ньому не вказано, на який термін Volkswagen призупинить виробництво популярних моделей Golf та Tiguan, а також споріднених Tayron та Touran.

Причиною зупинки виробництва є нова криза автомобільних мікрочипів. Їх постачає компанія Nexperia, яку нещодавно взяв під державний контроль уряд Нідерландів, оскільки її штабквартира розташована на території цієї країни — у місті Неймеген.

Власником Nexperia є китайський холдинг Wingtech Technology. Уряд КНР, який є його співвласником, заборонив експорт продукції з китайських фабрик.

Наразі не відомо, коли експорт мікрочипів відновиться, а альтернативних постачальників у Volkswagen поки що не знайшли. Цей процес не може бути швидким, адже необхідні тестування та сертифікація компонентів. Саме тому Volkswagen і припинить випуск низки популярних моделей.

Також у випадку закінчення запасів мікрочипів на складах не виключені зупинки підприємств німецького концерну в Емдені, Ганновері та Цвіккау.

Volkswagen вже почав перемовини з урядом Німеччини про субсидіювання тимчасової неповної зайнятості працівників, аби уникнути скорочення персоналу.

