Volkswagen прекращает выпуск сразу двух популярных моделей: известна причина

Volkswagen прекратит выпуск ряда популярных моделей на неопределенный срок. Среди них — массовые VW Golf и Tiguan.

С 29 октября Volkswagen временно остановит производство Golf, Tiguan на своем головном предприятии в Вольфсбурге (Германия). Об этом сообщает издание Autocar.

Соответствующее сообщение прислали работникам 22 октября. В нем не указано, на какой срок Volkswagen приостановит производство популярных моделей Golf и Tiguan, а также родственных Tayron и Touran.

Причиной остановки производства является новый кризис автомобильных микрочипов. Их поставляет компания Nexperia, которую недавно взяло под государственный контроль правительство Нидерландов, поскольку ее штаб-квартира находится на территории этой страны — в городе Неймеген.

Владельцем Nexperia является китайский холдинг Wingtech Technology. Правительство КНР, которое является его совладельцем, запретило экспорт продукции с китайских фабрик.

Пока не известно, когда экспорт микрочипов восстановится, а альтернативных поставщиков в Volkswagen пока не нашли. Этот процесс не может быть быстрым, ведь необходимы тестирование и сертификация компонентов. Именно поэтому Volkswagen и прекратит выпуск ряда популярных моделей.

Также в случае окончания запасов микрочипов на складах не исключены остановки предприятий немецкого концерна в Эмдене, Ганновере и Цвиккау.

Volkswagen уже начал переговоры с правительством Германии о субсидировании временной неполной занятости работников, чтобы избежать сокращения персонала.

