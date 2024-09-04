Британский Spitfire: лучший истребитель Второй мировой войны?

Во время Второй мировой боевая машина выполняла боевые задачи не только в рядах Королевских ВВС — на них летали американские и советские летчики. А в настоящее время один из истребителей состоит в коллекции актера и кинопродюсера Брэда Питта.

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Supermarine Spitfire — культовый британский истребитель времен Второй мировой войны, славившийся своей маневренностью и боевыми качествами. Спроектированный Р. Дж. Митчеллом, он служил в основном в качестве перехватчика малой дальности, и его непрерывно производили в течении всей войны.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о роли британского самолета Supermarine Spitfire в ходе Второй мировой войны.

У Spitfire был и авианосный вариант под названием Seafire, который, несмотря на свою славу, сыграл меньшую роль в Битве за Британию по сравнению с Hawker Hurricane. На самолете также летали американские и советские летчики.

Интересно, что некоторые летчики Spitfire даже переоборудовали свои самолеты для доставки пива войскам после Дня "Д". Сегодня летают всего около 50 "Спитфайров", один из которых принадлежит актеру Брэду Питту.

Удивительная роль "Спитфайра" во Второй мировой войне: больше, чем просто истребитель

За исключением разве что "Летающей крепости" B-17, ни один другой самолет Второй мировой войны не получил такой известности, как Supermarine Spitfire.

Королевские ВВС и летчики других стран-союзников использовали этот одноместный истребитель британского производства до, во время и после Второй мировой войны. Кроме того, это был единственный британский истребитель, который непрерывно производили на протяжении всего конфликта.

Однако есть интересные факты, о которых могут не знать даже любители авиации.

Истребитель Spitfire в наше время Фото: pinterest.com

Spitfire не был истребителем дальнего радиуса действия

Хотя было построено множество вариантов Spitfire с различными конфигурациями крыла, в середине 1930-х годов Р. Дж. Митчелл, главный конструктор Supermarine Aviation Works в Саутгемптоне, разработал его именно как перехватчик малой дальности.

Вариант для авианосцев

Seafire — адаптация Spitfire для авианосцев, поступившая на вооружение в 1942 году. Однако идея принять на вооружение авианосный вариант казалась Адмиралтейству спорной еще до начала войны. Одним из факторов было то, что приоритет следовало отдать производству "Спитфайров" наземного базирования.

Концепция получила второе дыхание после Битвы за Британию и вылилась в первую партию из примерно 140 самолетов Seafire Mk IB. Название представляет собой сокращение от Sea Spitfire.

Громкие названия

Сегодня название самолета звучит легендарно, но вместо этого его чуть было не назвали "Shrew". Министерство ВВС представило компании Vicker-Armstrong список возможных названий для нового самолета, который разрабатывался под кодовым именем Type 300. Среди вариантов, которые предпочитал Митчелл, были "Shrew" и "Scarab", но у сэра Роберта Маклейна, тогдашнего директора компании Vicker-Armstrong, была другая идея.

Хотя слово "spitfire", восходящее к елизаветинским временам, обозначало "человека с яростным нравом", на самом деле это было домашнее прозвище старшей дочери Маклейна Энни Пенроуз, которую он называл "маленькой колючкой". Это название неофициально использовалось для более раннего проекта Митчелла F7/30 Type 224, но, несмотря на это, конструктор говорил, что "Спитфайр" — это "такое чертовски нелепое название, которое они не могли не выбрать".

Использование в Битве за Британию

Сегодня Spitfire ассоциируется с Битвой за Британию, но на самом деле Hawker Hurricane сбил больше вражеских самолетов за время кампании.

Одна из причин, по которой люди считают, что "Спитфайры" были столь многочисленны на ранних этапах Второй мировой войны, может быть связана с фильмом 1968 года "Битва за Британию". Для съемок было доступно гораздо больше "Спитфайров", и лишь в нескольких сценах были показаны Hawker Hurricane. В результате многие теперь считают, что именно Spitfire был доминирующим истребителем того времени.

Однако, несмотря на то, что Spitfire применяли не так уж часто, он заслужил уважение немцев. В одной из сцен фильма показан реальный разговор летчика-аса Люфтваффе Адольфа Галланда с Германом Герингом, главой Люфтваффе. Геринг, расстроенный тем, что битва складывается не в пользу Германии, спросил командиров своих эскадрилий, что им нужно для победы. Галланд ответил знаменитой фразой: "Я хотел бы получить целый отряд "Спитфайров".

На них летали американские и советские летчики

Во время Второй мировой войны на самолетах летали летчики многих стран: за штурвалом находились польские, французские, норвежские, чешские и другие "свободные" летчики. Мало кто помнит о том, что более 600 "Спитфайров" во время Второй мировой войны пилотировали ВВС армии США, но янки летали на этих самолетах еще до вступления Америки в войну.

334-я, 335-я и 336-я истребительные эскадрильи, входившие в состав 4-й группы VIII истребительного командования, были сформированы в 1942 году из остатков американских добровольческих формирований RAF, так называемых "орлиных эскадрилий", и в течение всей войны они летали в основном на "Спитфайрах".

Британцы также поставили Советскому Союзу около 1200 "Спитфайров" — в дополнение к 3000 Hawker Hurricane. Самолеты, которые попали в Советский Союз через Северное море, Дальний Восток и Персидский залив, были получены в результате личной просьбы Иосифа Сталина к Уинстону Черчиллю. Советским летчикам пришлось приспосабливаться к крыльевым орудиям, но более серьезной проблемой оказалось то, что зенитчикам было трудно отличить обтекаемый силуэт британского истребителя от немецких BF-109, особенно от более поздних Mk. LF IX Spitfire с квадратными законцовками крыльев.

Были предприняты попытки более четко обозначить "Спитфайры" крупными и яркими эмблемами, в частности красными звездами, но это не дало должного эффекта. В результате самолеты были выведены в относительно спокойные южные регионы России.

Истребитель Spitfire во время Второй мировой войны Фото: Архивное фото

Доставка пива

После высадки в День "Д" несколько находчивых летчиков Spitfire MK IX переделали бомбодержатели на крыльях своих самолетов так, чтобы они могли нести пивные бочки. Эти "пивные бомбы" обеспечили союзные войска в Нормандии долгожданным охлажденным пивом с небес.

Инновационная конструкция

Spitfire был одним из первых самолетов с убирающимся шасси, что оказалось проблемой для некоторых летчиков, которые забывали убирать шасси при заходе на посадку.

Самолет Брэда Питта

Spitfire совершил первый полет 5 марта 1936 года и поступил на вооружение RAF два года спустя, а в 1955 году был окончательно снят с вооружения. Это был единственный самолет союзников, который строился на протяжении всей Второй мировой войны, — всего было построено 20 351 экземпляр.

На сегодняшний день сохранилось менее 250 самолетов (фактическое число варьируется в зависимости от источника), а пригодны для полетов менее 50 из них, в том числе 30 в Великобритании. Актер Брэд Питт входит в число частных коллекционеров, владеющих одним из действующих самолетов, за который он, как сообщается, заплатил 4 миллиона долларов после съемок фильма "Ярость".

Spitfire совершил первый полет 5 марта 1936 года

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].