В интернете показали уникальный суперкар от General Motors с двигателем Ferrari (видео)

Мало кто знает, что в 70-х инженеры General Motors скрестили Pontiac Firebird и Ferrari. Суперкар оснастили высокооборотным итальянским V12.

Pontiac Firebird Pegasus V12 с двигателем Ferrari существует в одном-единственном экземпляре. Об уникальном спортивном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Идея совместить Pontiac Firebird второго поколения и мотор Ferrari родилась у шеф-дизайнера General Motors Билла Митчелла в начале 70-х. Он обратился к Энцо Феррари и тот подарил для проекта Pegasus V12 двигатель и трансмиссию от Ferrari 365 GTB/4 Daytona.

Суперкар хранится в коллекции General Motors Фото: General Motors

Этот 4,4-литровый V12 развивает 352 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Его установили под капот стандартного купе Pontiac Firebird 1971 года. Кроме того, авто получило задние дисковые тормоза от Chevrolet Corvette.

4,4-литровый V12 на 352 л.с. позаимствовали у Ferrari 365 GTB/4 Daytona Фото: General Motors

Билл Митчелл также изменил дизайн передней части, чтобы Pontiac Firebird напоминал Ferrari 60-х годов. Появились и спицованные колеса.

Салон Pontiac Firebird Pegasus V12 обшили дорогой кожей, а также установили циферблаты приборов от Ferrari.

В салоне установили приборы Ferrari Фото: General Motors

Авто не собирались выпускать. Билл Митчелл забрал суперкар Pontiac себе и до смерти дизайнера в 1988 году машина хранилась в его коллекции. Сейчас она является частью коллекции General Motors.

