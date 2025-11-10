В интернете показали уникальный суперкар от General Motors с двигателем Ferrari (видео)
Мало кто знает, что в 70-х инженеры General Motors скрестили Pontiac Firebird и Ferrari. Суперкар оснастили высокооборотным итальянским V12.
Pontiac Firebird Pegasus V12 с двигателем Ferrari существует в одном-единственном экземпляре. Об уникальном спортивном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.
Идея совместить Pontiac Firebird второго поколения и мотор Ferrari родилась у шеф-дизайнера General Motors Билла Митчелла в начале 70-х. Он обратился к Энцо Феррари и тот подарил для проекта Pegasus V12 двигатель и трансмиссию от Ferrari 365 GTB/4 Daytona.
Этот 4,4-литровый V12 развивает 352 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Его установили под капот стандартного купе Pontiac Firebird 1971 года. Кроме того, авто получило задние дисковые тормоза от Chevrolet Corvette.
Билл Митчелл также изменил дизайн передней части, чтобы Pontiac Firebird напоминал Ferrari 60-х годов. Появились и спицованные колеса.
Салон Pontiac Firebird Pegasus V12 обшили дорогой кожей, а также установили циферблаты приборов от Ferrari.
Авто не собирались выпускать. Билл Митчелл забрал суперкар Pontiac себе и до смерти дизайнера в 1988 году машина хранилась в его коллекции. Сейчас она является частью коллекции General Motors.
Ранее Фокус рассказывал о копии Ferrari от General Motors, которую выпускали серийно.
Также мы сообщали, что восстановлен поддельный Mercedes Арнольда Шварценеггера.