В інтернеті показали унікальний суперкар від General Motors із двигуном Ferrari (відео)

Мало хто знає, що в 70-х інженери General Motors схрестили Pontiac Firebird та Ferrari. Суперкар оснастили високооборотним італійським V12.

Pontiac Firebird Pegasus V12 із двигуном Ferrari існує в одному-єдиному екземплярі. Про унікальний спортивний автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

Ідея поєднати Pontiac Firebird другого покоління і мотор Ferrari народилася у шеф-дизайнера General Motors Білла Мітчелла на початку 70-х. Він звернувся до Енцо Феррарі і той подарував для проєкту Pegasus V12 двигун та трансмісію від Ferrari 365 GTB/4 Daytona.

Суперкар зберігається в колекції General Motors Фото: General Motors

Цей 4,4-літровий V12 розвиває 352 к. с. та працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Його встановили під капот стандартного купе Pontiac Firebird 1971 року. Крім того, авто отримало задні дискові гальма від Chevrolet Corvette.

4,4-літровий V12 на 352 к. с. запозичили в Ferrari 365 GTB/4 Daytona Фото: General Motors

Білл Мітчелл також змінив дизайн передньої частини, аби Pontiac Firebird нагадував Ferrari 60-х років. З'явилися і спицьовані колеса.

Салон Pontiac Firebird Pegasus V12 обшили дорогою шкірою, а також встановили циферблати приладів від Ferrari.

У салоні встановили прилади Ferrari Фото: General Motors

Авто не збиралися випускати. Білл Мітчелл забрав суперкар Pontiac собі і до смерті дизайнера в 1988 році машина зберігалася в його колекції. Зараз вона є частиною колекції General Motors.

