В інтернеті показали унікальний суперкар від General Motors із двигуном Ferrari (відео)
Мало хто знає, що в 70-х інженери General Motors схрестили Pontiac Firebird та Ferrari. Суперкар оснастили високооборотним італійським V12.
Pontiac Firebird Pegasus V12 із двигуном Ferrari існує в одному-єдиному екземплярі. Про унікальний спортивний автомобіль розповіли на сайті Carscoops.
Ідея поєднати Pontiac Firebird другого покоління і мотор Ferrari народилася у шеф-дизайнера General Motors Білла Мітчелла на початку 70-х. Він звернувся до Енцо Феррарі і той подарував для проєкту Pegasus V12 двигун та трансмісію від Ferrari 365 GTB/4 Daytona.
Цей 4,4-літровий V12 розвиває 352 к. с. та працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Його встановили під капот стандартного купе Pontiac Firebird 1971 року. Крім того, авто отримало задні дискові гальма від Chevrolet Corvette.
Білл Мітчелл також змінив дизайн передньої частини, аби Pontiac Firebird нагадував Ferrari 60-х років. З'явилися і спицьовані колеса.
Салон Pontiac Firebird Pegasus V12 обшили дорогою шкірою, а також встановили циферблати приладів від Ferrari.
Авто не збиралися випускати. Білл Мітчелл забрав суперкар Pontiac собі і до смерті дизайнера в 1988 році машина зберігалася в його колекції. Зараз вона є частиною колекції General Motors.
