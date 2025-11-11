27-літровий "Звір": на аукціон виставили легкове авто з найбільшим у світі двигуном (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон виставили неймовірне авто The Beast 1972 року. Його оснастили величезним 27-літровим двигуном Rolls-Royce від винищувача Spitfire.

За єдиний збережений The Beast ("Звір") планують отримати від 75 000 до 100 000 фунтів стерлінгів ($99 000 – 132 000). Про унікальний автомобіль розповіли на сайті аукціону Historics.

The Beast розігнали до 294 км/год Фото: historic-uk

The Beast – дітище британського конструктора Джона Додда. Він вирішив створити авто з гігантським двигуном і спочатку планував оснастити його танковим мотором, проте в кінці кінців зупинив свій вибір на 27-літровому V12 Rolls-Royce Merlin від легендарного винищувача Другої світової війни Supermarine Spitfire.

27-літровий двигун Rolls-Royce Merlin запозичили у винищувача Supermarine Spitfire Фото: historic-uk

Точна потужність велетенського двигуна невідома – вона становить приблизно 750-850 к. с. Піковий крутний момент – 1030 Нм. Справитися із цією потугою покликаний посилений 3-ступінчастий автомат від General Motors. Джон Додд стверджував, що під час випробувань на німецькому автобані розігнав The Beast до 294 км/год.

Відео дня

Важливо

В Україні продають старі "Жигулі" 1972 року за 1,9 мільйона (фото)

В основі авто лежить міцна сталева рама. Спеціально для нього створили склопластиковий кузов універсал із довжелезним капотом. Решітку радіатора запозичили в Rolls-Royce. Салон оздобили шкірою та деревом. Також The Beast має незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах.

Нещодавно відреставрували салон авто Фото: historic-uk

Усього випустили лише два The Beast, причому одне авто згоріло в гаражі. Нинішній власник придбав машину після смерті Джона Додда у грудні 2023 року. "Звіра" оновили – обклеїли сріблястою плівкою та від реставрували його салон.

Між іншим, нещодавно на цьому ж аукціоні старий хетчбек Renault 1984 року продали за ціною нового Mercedes S-Class.

Також Фокус розповідав про унікальний суперкар від General Motors із двигуном Ferrari.