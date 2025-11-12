На аукціон виставили легендарне авто Джона Віка (фото, відео)

У Парижі на аукціон виставили особливий Ford Mustang 1969 року. Спортивне авто знімалося у фільмі "Джон Вік 2".

За авто Джона Віка планують отримати до 200 000 євро, що приблизно в чотири рази більше, аніж у середньому за Ford Mustang 1969 року. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Це авто – один із п’яти Ford Mustang Mach I, які використовували у 2017 році на зйомках екшну "Джон Вік 2". Саме його знімали в ефектній сцені погоні з Кіану Рівзом за кермом.

Ford Mustang отримав ушкодження під час зйомок, проте його вирішили не ремонтувати, аби зберегти авто у тому вигляді, в якому його можна побачити в кіно.

Ford Mustang Mach I має номери американського штату Нью-Джерсі. Автентичність авто Джона Віка підтверджено сертифікатом.

Характеристики Ford Mustang не розкривають. За сюжетом фільму, дружина подарувала Джону Віку раритетний лімітований Ford Mustang Boss 429 із 7,0-літровим 375-сильним V8, запозиченим із гоночного авто серії NASCAR. Такий спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвинути понад 200 км/год. Утім, для зйомок використали дешевші і не такі рідкісні Ford Mustang.

