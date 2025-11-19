Летающий мопс: на продажу выставили самый оригинальный Mitsubishi Pajero в ретро-стиле (фото)

В США на аукционе продают уникальный Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1998 года. Оригинальный внедорожник.

Flying Pug ("Летающий мопс") — самая редкая и нестандартная версия Mitsubishi Pajero за всю историю внедорожника. Всего изготовили всего 139 таких авто. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

Внедорожник достигает всего 3,5 м в длину Фото: Cars and Bids

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug — заводская модификация авто, а не работа какого-нибудь тюнинг-ателье вроде Mitsuoka. Она продавалась только в Японии.

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior изменили в ретростиле. Внедорожник получил широкую решетку радиатора, хромированные бамперы, круглые фары и фонари. Его крылья расширены, появились и подножки.

Изготовили всего 139 Mitsubishi Pajero Flying Pug Фото: Cars and Bids

Салон Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug не изменился. Модель предлагалась в дорогом (по меркам 90-х) исполнении с отделкой кожей и деревом, а также кондиционером и электростеклоподъемниками.

3,5-метровый внедорожник Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug оснащен 1,1-литровым 72-сильным двигателем и 3-ступенчатым автоматом Полный привод дополнен понижающей передачей.

Салон отделан кожей Фото: Cars and Bids

Конкретно этот Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug привезли из Японии в США. Его пробег составляет 63 400 км.

