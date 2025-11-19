Летающий мопс: на продажу выставили самый оригинальный Mitsubishi Pajero в ретро-стиле (фото)
В США на аукционе продают уникальный Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1998 года. Оригинальный внедорожник.
Flying Pug ("Летающий мопс") — самая редкая и нестандартная версия Mitsubishi Pajero за всю историю внедорожника. Всего изготовили всего 139 таких авто. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.
Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug — заводская модификация авто, а не работа какого-нибудь тюнинг-ателье вроде Mitsuoka. Она продавалась только в Японии.
Дизайн Mitsubishi Pajero Junior изменили в ретростиле. Внедорожник получил широкую решетку радиатора, хромированные бамперы, круглые фары и фонари. Его крылья расширены, появились и подножки.
Салон Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug не изменился. Модель предлагалась в дорогом (по меркам 90-х) исполнении с отделкой кожей и деревом, а также кондиционером и электростеклоподъемниками.
3,5-метровый внедорожник Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug оснащен 1,1-литровым 72-сильным двигателем и 3-ступенчатым автоматом Полный привод дополнен понижающей передачей.
Конкретно этот Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug привезли из Японии в США. Его пробег составляет 63 400 км.
