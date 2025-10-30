Mitsubishi представила идеальное семейное авто для украинских дорог (фото)

В Японии презентовали новый Mitsubishi Delica D:5. Минивэн повышенной проходимости изменился внешне, стал современнее внутри и стал лучше чувствовать себя на бездорожье.

Новый Mitsubishi Delica D:5 показали на выставке Japan Mobility Show в Токио. В декабре эта модель поступит в продажу на родине по цене от 4,5 миллиона иен ($29 500). Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

Сзади обновили фонари Фото: Mitsubishi

Знаменитый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica 4X4 пятого поколения выпускают с 2007 года и это уже второе существенное обновление модели. Авто получило новую решетку радиатора, массивные бамперы, новые фонари и другой декор на дверях багажника. Кроме того, предложили новые цвета кузова и 18-дюймовые диски.

Важно

Знакомый незнакомец: представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross 2026 (фото)

В салоне Mitsubishi Delica 2026 улучшили отделку и впервые установили цифровой щиток приборов. Также минивэн получил современные камеры кругового обзора.

Відео дня

В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Delica D:5 сохранит 2,3-литровый турбодизель мощностью 148 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую КПП от Aisin. А вот система полного привода S-AWC будет новой (от Mitsubishi Outlander), причем ее дополнили режимами для снега и гравия, что улучшило способности на бездорожье. Авто оснащено внедорожными шинами, а клиренс Mitsubishi Delica D:5 составляет 210 мм.

Кстати, на выставке Japan Mobility Show презентовали и прототип Mitsubishi Pajero нового поколения.

Также Фокус сообщал, что на автошоу в Токио Lexus показал дорогой шестиколесный минивэн.