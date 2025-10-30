Mitsubishi представила ідеальне сімейне авто для українських доріг (фото)

В Японії презентували новий Mitsubishi Delica D:5. Мінівен підвищеної прохідності змінився зовні, став сучаснішим усередині та став краще почуватися на бездоріжжі.

Новий Mitsubishi Delica D:5 показали на виставці Japan Mobility Show у Токіо. У грудні ця модель надійде в продаж на батьківщині за ціною від 4,5 мільйона єн ($29 500). Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Mitsubishi

Знаменитий позашляховий мінівен Mitsubishi Delica 4X4 п’ятого покоління випускають із 2007 року і це вже друге суттєве оновлення моделі. Авто отримало нову решітку радіатора, масивніші бампери, нові ліхтарі та інакший декор на дверях багажника. Крім того, запропонували нові кольори кузова та 18-дюймові диски.

У салоні Mitsubishi Delica 2026 покращили оздоблення та вперше встановили цифровий щиток приладів. Також мінівен отримав сучасні камери кругового огляду.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Delica D:5 збереже 2,3-літровий турбодизель потужністю 148 к. с. та 8-ступінчасту автоматичну КПП від Aisin. А от система повного приводу S-AWC буде новою (від Mitsubishi Outlander), причому її доповнили режимами для снігу та гравію, що покращило здібності на бездоріжжі. Авто оснащене позашляховими шинами, а кліренс Mitsubishi Delica D:5 становить 210 мм.

До речі, на виставці Japan Mobility Show презентували і прототип Mitsubishi Pajero нового покоління.

Також Фокус повідомляв, що на автошоу в Токіо Lexus показав дорогий шестиколісний мінівен.