Від творця McLaren F1: найдорожчий суперкар у світі продали за $20 мільйонів (фото)

Один із п’яти випущених Gordon Murray S1 LM пішов із молотка за 20,6 мільйона доларів. Новий тримісний суперкар на 700 сил є сучасним наступником легендарного McLaren F1.

Найперший Gordon Murray S1 LM продали на аукціоні під час Гран-прі Лас-Вегаса в "Формулі-1" і це найдорожчий сучасний суперкар. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Суперкар є наступником знаменитого McLaren F1 LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Gordon Murray S1 LM став одним із найдорожчих нових авто на ринку. Його власник зможе не лише насолодитися керуванням, а й візьме участь у фінальній доводці авто разом із його творцем Гордоном Маррі та долучиться до випробувань разом із відомим гонщиком Даріо Франкітті.

У салоні водій сидить по центру Фото: Gordon Murray Automotive

Новий Gordon Murray S1 LM – своєрідний триб’ют легендарному суперкару McLaren F1 LM. Гордон Маррі є автором обох моделей.

Суперкар зовні нагадує McLaren F1 LM – має схожий силует, такі ж рельєфні боковини, чотири круглих ліхтарі та гігантське антикрило ззаду. Салон Gordon Murray S1 LM також повторює компонування знаменитого предка: водій сидить по центру, а двоє пасажирів – із боків.

Моторний відсік оздоблений натуральним золотом Фото: RM Sotheby's

Новий Gordon Murray S1 LM оснащений високооборотним 4,3-літровим V12 від виробника двигунів для "Формули-1" Cosworth. Цей мотор розвиває 700 к. с. при 12 100 об/хв і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Як і в McLaren F1, моторний відсік оздоблений золотом для кращого відведення тепла.

