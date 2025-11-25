Від творця McLaren F1: найдорожчий суперкар у світі продали за $20 мільйонів (фото)
Один із п’яти випущених Gordon Murray S1 LM пішов із молотка за 20,6 мільйона доларів. Новий тримісний суперкар на 700 сил є сучасним наступником легендарного McLaren F1.
Найперший Gordon Murray S1 LM продали на аукціоні під час Гран-прі Лас-Вегаса в "Формулі-1" і це найдорожчий сучасний суперкар. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Суперкар Gordon Murray S1 LM став одним із найдорожчих нових авто на ринку. Його власник зможе не лише насолодитися керуванням, а й візьме участь у фінальній доводці авто разом із його творцем Гордоном Маррі та долучиться до випробувань разом із відомим гонщиком Даріо Франкітті.
Новий Gordon Murray S1 LM – своєрідний триб’ют легендарному суперкару McLaren F1 LM. Гордон Маррі є автором обох моделей.Важливо
Суперкар зовні нагадує McLaren F1 LM – має схожий силует, такі ж рельєфні боковини, чотири круглих ліхтарі та гігантське антикрило ззаду. Салон Gordon Murray S1 LM також повторює компонування знаменитого предка: водій сидить по центру, а двоє пасажирів – із боків.
Новий Gordon Murray S1 LM оснащений високооборотним 4,3-літровим V12 від виробника двигунів для "Формули-1" Cosworth. Цей мотор розвиває 700 к. с. при 12 100 об/хв і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Як і в McLaren F1, моторний відсік оздоблений золотом для кращого відведення тепла.
