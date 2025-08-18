Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото)

Знаменитый суперкар McLaren F1 получил современного преемника. Новая модель копирует легендарного предка внешне и получила 700-сильный V12.

Related video

Создатель McLaren F1 Гордон Марри решил создать современный вариант суперкара. Выпустят всего 5 купе Gordon Murray S1 LM стоимостью несколько миллионов долларов. Новинку презентовали на Неделе авто в Монтерее, а ее подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

Суперкар оснащен 700-сильным V12 Фото: Gordon Murray Automotive

В качестве образца для подражания Гордон Марри выбрал лимитированный суперкар McLaren F1 LM 1995 года. Новый Gordon Murray S1 LM не только сохраняет концепцию этой модели, но и копирует его дизайн.

Сзади купе очень напоминает McLaren F1 LM Фото: Gordon Murray Automotive

Суперкар сохранил знакомый силуэт, у него похожий дизайн боковин и задней части. Сохранили и антикрыло, и поднимающиеся вверх двери. Единственное внешнее отличие Gordon Murray S1 LM — тоненькие диодные фары.

В салоне руль расположен по центру Фото: Gordon Murray Automotive

Как и McLaren F1, суперкар является трехместным. Водитель сидит по центру, а пассажиры — по бокам. На панели приборов циферблат тахометра сочетается с двумя дисплеями.

Важно

Море карбона и 1000 сил: представлен "феноменальный" Lamborghini за $3,5 миллиона (фото)

Новый Gordon Murray S1 LM оснащен высокооборотным 4,3-литровым V12, который развивает 700 л.с. при 12 100 об/мин. Его разработала компания Cosworth, которая создавала двигатели для "Формулы-1".

Дверь поднимается вверх Фото: Gordon Murray Automotive

По примеру McLaren F1 моторный отсек украсили натуральным золотом для лучшей теплоизоляции. Выхлопную систему изготовили из титанового сплава. В паре с V12 работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Между прочим, суперкар McLaren F1 в новом состоянии продают по цене более 23 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что возродили и знаменитый суперкар Lamborghini Diablo.