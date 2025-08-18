Повернення легенди: британці відродили культовий суперкар McLaren F1 (фото)

Знаменитий суперкар McLaren F1 отримав сучасного наступника. Нова модель копіює легендарного предка зовні та отримала 700-сильний V12.

Related video

Творець McLaren F1 Гордон Маррі вирішив створити сучасний варіант суперкара. Випустять усього 5 купе Gordon Murray S1 LM вартістю кілька мільйонів доларів. Новинку презентували на Тижні авто в Монтереї, а її подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.

Суперкар оснащений 700-сильним V12 Фото: Gordon Murray Automotive

У якості зразка для наслідування Гордон Маррі обрав лімітований суперкар McLaren F1 LM 1995 року. Новий Gordon Murray S1 LM не лише зберігає концепцію цієї моделі, але й копіює його дизайн.

Ззаду купе дуже нагадує McLaren F1 LM Фото: Gordon Murray Automotive

Суперкар зберіг знайомий силует, у нього схожий дизайн боковин та задньої частини. Зберегли і антикрило, і двері, що піднімаються догори. Єдина зовнішня відмінність Gordon Murray S1 LM – тоненькі діодні фари.

У салоні кермо розташоване по центру Фото: Gordon Murray Automotive

Як і McLaren F1, суперкар є тримісним. Водій сидить по центру, а пасажири – з боків. На панелі приладів циферблат тахометра поєднується із двома дисплеями.

Важливо

Море карбону і 1000 сил: представлено "феноменальний" Lamborghini за $3,5 мільйона (фото)

Новий Gordon Murray S1 LM оснащений високооборотним 4,3-літровим V12, який розвиває 700 к. с. при 12 100 об/хв. Його розробила компанія Cosworth, яка створювала двигуни для "Формули-1".

Двері піднімаються догори Фото: Gordon Murray Automotive

За прикладом McLaren F1 моторний відсік оздобили натуральним золотом для кращої теплоізоляції. Вихлопну систему виготовили з титанового сплаву. У парі з V12 працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Між іншим, суперкар McLaren F1 у новому стані продають за ціною понад 23 мільйони доларів.

Також Фокус писав, що відродили і знаменитий суперкар Lamborghini Diablo.