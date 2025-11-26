ФБР конфіскувало у відомого спортсмена рідкісний суперкар Mercedes за $13 мільйонів (фото)

Унікальний Mercedes CLK-GTR 2002 року конфіскувало ФБР. Суперкар належав колишньому спортсмену-олімпійцю, який створив транснаціональний наркосиндикат.

Раритетний суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster виявили в США під час операції ФБР, яку назвали "Гігантський слалом". Про це повідомляє сайт The Drive.

Суперкар належав канадському спортсмену-олімпійцю Раяну Веддінгу Фото: FBI

Така назва обумовлена тим, що власником Mercedes CLK-GTR є канадський сноубордист-олімпієць Раян Веддінг. Після завершення спортивної кар’єри він створив наркосиндикат зі щорічним оборотом приблизно мільярд доларів.

Випустили лише 6 кабріолетів Mercedes CLK-GTR Фото: FBI

У ФБР вважають, що наразі Раян Веддінг переховується у Мексиці. Він входить до десятки найбільш розшукуваних злочинців і за його затримання назначена нагорода в 15 мільйонів доларів. Іноді його навіть порівнюють із Пабло Ескобаром та Ель Чапо.

Свого часу Раян Веддінг придбав лімітований кабріолет Mercedes CLK-GTR Roadster. Таких авто виготовили лише 6 і зараз їх ціна сягає 13 мільйонів доларів. Тепер конфіскований Mercedes мають продати на аукціоні.

Ціна Mercedes CLK-GTR становить 13 мільйонів доларів Фото: FBI

Суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster є серійною версією гоночного авто. Карбоновий кабріолет оснащений 6,9-літровим V12 потужністю 612 к. с. та 6-ступінчастою секвентальною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

До речі, нещодавно BYD представив найшвидший суперкар у світі, здатний розвинути 496 км/год.

Також Фокус розповідав про новітній 800-сильний кабріолет Mercedes G-Class.