Японці створили екстремальний суперкар із розгоном як у "Формулі-1" (фото)

В Японії презентували новий Aspark Owl Roadster. Електричний суперкар потужністю майже 2000 сил демонструє динаміку на рівні болідів "Формули-1" і здатен розвинути понад 400 км/год.

Новий Aspark Owl Roadster – відкрита версія суперкара, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки вражаючому розгону. Випустять лише 20 таких кабріолетів вартістю 3,5 мільйона доларів, повідомляє сайт Motor1.

Суперкар коштує 3,5 млн доларів

Головна відмінність Aspark Owl Roadster – знімна панель даху. Суперкар має обтічний карбоновий кузов із висувним антикрилом та підйомними дверима. Маса авто становить 1900 кг.

Як і купе Aspark Owl, кабріолет оснащений чотирма електромоторами, які сумарно розвивають 1985 к. с. та 1919 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 1,78 с, до 200 км/год – 4,76 с, а до 300 км/год – за 9,74 с. Подібну динаміку демонструють боліди "Формули-1". Максимальна швидкість становить 413 км/год, хоча на деяких авто її обмежать на 350 км/год.

Дах авто можна зняти

Із батареєю ємністю 69 кВт∙год запас ходу складає приблизно 450 км. Силова установка має кілька різних режимів роботи, в тому числі й зимовий. Електричний суперкар також отримав активну підвіску зі змінним (800-160 мм) кліренсом та карбоново-керамічні гальма.

Примітно, що це не найшвидший електромобіль у світі, адже недавно дебютував новий суперкар BYD, здатний розвинути 496 км/год.

