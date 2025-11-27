Японці створили екстремальний суперкар із розгоном як у "Формулі-1" (фото)
В Японії презентували новий Aspark Owl Roadster. Електричний суперкар потужністю майже 2000 сил демонструє динаміку на рівні болідів "Формули-1" і здатен розвинути понад 400 км/год.
Новий Aspark Owl Roadster – відкрита версія суперкара, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки вражаючому розгону. Випустять лише 20 таких кабріолетів вартістю 3,5 мільйона доларів, повідомляє сайт Motor1.
Головна відмінність Aspark Owl Roadster – знімна панель даху. Суперкар має обтічний карбоновий кузов із висувним антикрилом та підйомними дверима. Маса авто становить 1900 кг.Важливо
Як і купе Aspark Owl, кабріолет оснащений чотирма електромоторами, які сумарно розвивають 1985 к. с. та 1919 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 1,78 с, до 200 км/год – 4,76 с, а до 300 км/год – за 9,74 с. Подібну динаміку демонструють боліди "Формули-1". Максимальна швидкість становить 413 км/год, хоча на деяких авто її обмежать на 350 км/год.
Із батареєю ємністю 69 кВт∙год запас ходу складає приблизно 450 км. Силова установка має кілька різних режимів роботи, в тому числі й зимовий. Електричний суперкар також отримав активну підвіску зі змінним (800-160 мм) кліренсом та карбоново-керамічні гальма.
Примітно, що це не найшвидший електромобіль у світі, адже недавно дебютував новий суперкар BYD, здатний розвинути 496 км/год.
