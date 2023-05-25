Японський 1985-сильний електромобіль побив два світові рекорди швидкості

Aspark Owl оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1985 к.с. Суперкар здатний розганятись від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди.

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Електричний суперкар з Японії Aspark Owl побив два світові рекорди швидкості. Вони були встановлені під час заїзду на аеродромі у Великій Британії. Про це розповіли на сайті Autocar.

Aspark Owl проїхав 1/8 милі із середньою швидкістю 309,02 км/год. Чверть милі гіперкар проїхав із середньою швидкістю 318,85 км/год.

Рекорди були встановлені на заході Straightliners на аеродромі Елвінгтон у Йоркширі. Їхню справжність підтвердила Британська асоціація хронометражу.

Aspark Owl встановив два рекорди на аеродромі в Йоркширі Фото: Aspark

За часом розгону від 0 до 100 км/год Aspark Owl поступається лише Rimac Nevera. Японському суперкару потрібно трохи менше ніж 2 секунди, а хорватський електромобіль виконує цю вправу за 1,82 секунди.

Aspark Owl оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1985 к.с. та 2000 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 400 км/год.

Aspark Owl оснащений акумуляторною батареєю місткістю 64 кВт⋅год. Фото: Aspark

Суперкар оснащений акумуляторною батареєю місткістю 64 кВт·год. Заявлений запас ходу становить 450 кілометрів на одному заряді.

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Усього буде випущено 50 екземплярів Aspark Owl. Вартість суперкара становитиме трохи більше ніж 3 мільйони доларів.

Раніше Фокус писав, що компанія Radford представила екстремальний суперкар Type 62-2 Pikes Peak Edition, який натхненний класичними гоночними болідами.