У Швеції створили надпотужний гіперкар, що працює на біопаливі (фото)

Koenigsegg Jesko Plus випустять обмеженим тиражем у 125 екземплярів. Цей гіперкар здатний працювати на біопаливі E85, завдяки чому його потужність збільшується до 1600 сил.

Related video

Шведський бренд Koenigsegg представив унікальний гіперкар Jesko Plus. Ця версія має кілька відмінностей від стандартної моделі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Koenigsegg Jesko Plus зовні майже не відрізняється від гіперкара в модифікації Attack. Поруч із назвою моделі на кузові з'явився напис "Plus".

Як і стандартна модель, цей гіперкар отримав масивний сплітер спереду і компактні фари. На кузові є безліч аеродинамічних елементів.

Цей гіперкар пофарбований у перлинно-зелений колір Фото: Koenigsegg

Ззаду встановлено велике активне антикрило. Воно може змінювати кут нахилу залежно від ситуації на дорозі.

Заднє антикрило може змінювати кут нахилу Фото: Koenigsegg

Перший у світі Koenigsegg Jesko Plus пофарбований у перлинно-зелений колір із білими акцентами Crystal White. На авто встановлені колісні диски AirCore Carbon, які повністю виготовлені з вуглецевого волокна.

Інтер'єр виконаний у чорному і сірому кольорах з білими акцентами. Усередині присутнє оздоблення зі шкіри Desiato з окантовкою Snow.

Інтер'єр виконаний у трьох кольорах Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Plus отримав опцію Environmental Power Upgrade, яка дозволяє його двигуну працювати на біопаливі E85. Завдяки цьому потужність 5,0-літрового турбованого двигуна збільшується з 1280 до 1600 к.с. Він працює в парі з 9-ступінчастою секвентальною КПП.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 400 км/год.

Важливо

Понад 270 км/год заднім ходом: хорватський електрокар встановив незвичайний рекорд (відео)

Загалом буде випущено 125 гіперкарів Koenigsegg Jesko. Вартість моделі обговорюється з кожним клієнтом індивідуально.

Раніше Фокус повідомляв, що гіперкар McLaren P1 перетворили на 916-сильний родстер без даху.