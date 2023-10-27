Єдиний у своєму роді: представлено найрідкісніший суперкар McLaren (відео)

McLaren P1 Spider створено в єдиному екземплярі на замовлення неназваного колекціонера. Гіперкар оснащений 916-сильною установкою і здатний розвивати швидкість 350 км/год.

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Останній гіперкар McLaren P1 був випущений ще 8 років тому. Тепер британська компанія Lanzante представила унікальну версію моделі зі знімним дахом. Про це повідомили на сайті Motor1.

McLaren P1 випускався з 2013 до 2015 року. Загалом за три роки було випущено 375 екземплярів цієї моделі. Проте всі автомобілі були виготовлені тільки з фіксованим дахом.

У Lanzante вирішили створити унікальний McLaren P1. У 2022 році компанія взялася за доопрацювання гіперкара і тільки зараз був представлений результат.

Від стандартного гіперкара McLaren P1 Spider відрізняється наявністю знімного даху. Створити таке авто і зберегти оригінальний дизайн було доволі непросто.

Інженерам вдалося зберегти оригінальний дизайн McLaren P1 Фото: Lanzante

Інженерам довелося модернізувати багато компонентів кузова гіперкара. Наприклад, були доопрацьовані передні крила, двері, опори з вуглецевого волокна і моторний відсік.

Порт для зарядки акумуляторної батареї довелося розмістити в іншому місці. Проте розважування по осях відповідає стандартній моделі.

McLaren P1 оснащений гібридною установкою з 3,8-літровим турбованим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю 916 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Вона працює в парі із 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди. Максимальна швидкість становить 350 км/год.

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