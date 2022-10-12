Іграшкову копію суперкара McLaren продають за ціною справжньої Skoda Fabia (фото)

Суперкар McLaren P1 відтворений до найменших деталей у масштабі 1:8. Під час роботи над моделлю використовувалися оригінальні креслення авто, надані інженерами McLaren.

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Британський виробник масштабних моделей авто Amalgam презентував своє нове творіння — копію McLaren P1 2012 року. Її оцінили в 17 713 доларів — на рівні справжніх авто на зразок Skoda Fabia або Renault Duster. Про модель розповіли на офіційному сайті Amalgam.

[ + – ] Модель суперкара в масштабі 1:8 досягає 57 см завдовжки.

Модель McLaren P1 виконана в масштабі 1:8 і досягає 57 см завдовжки. Вона виготовляється вручну і точно повторює суперкар. До того ж, McLaren надали оригінальні креслення авто, щоб в Amalgam змогли відтворити його до найменших деталей.

[ + – ] У моделі відкриваються двері та піднімається заднє антикрило.

Масштабна копія McLaren зроблена з натурального карбону, а її салон оздоблений справжньою шкірою. У неї відчиняються двері, а також піднімається заднє антикрило.

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Всього випустять лише 375 таких копій – стільки ж, скільки справжніх McLaren P1. У комплекті з моделлю йдуть карбонова підставка та прозорий акриловий ковпак.

[ + – ] У конструкції моделі використані справжні шкіра та карбон

Нагадаємо, що гібридний суперкар McLaren P1 випускали в 2012-2015 роках і продавали за ціною мільйон євро. Він оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо та електромотором сумарною потужністю 916 л. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та розвинути 350 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що саме такий McLaren P1 став жертвою повені у Флориді – авто винесло на вулицю потоком води.

Також ми писали, що знаменитий суперкар Lamborghini 20 років простояв у старому гаражі.