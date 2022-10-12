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Авто

Игрушечную копию суперкара McLaren продают по цене настоящей Skoda Fabia (фото)

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Всего выпустят только 375 масштабных копий McLaren P1

Суперкар McLaren P1 воссоздан до малейших деталей в масштабе 1:8. При работе над моделью использовались оригинальные чертежи авто, предоставленные инженерами McLaren.

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Британский производитель масштабных моделей авто Amalgam представил свое новое творение – копию McLaren P1 2012 года. Ее оценили в 17 713 долларов – на уровне настоящих авто вроде Skoda Fabia или Renault Duster. О модели рассказали на официальном сайте Amalgam.

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Модель суперкара в масштабе 1:8 достигает 57 см в длину

Модель McLaren P1 выполнена в масштабе 1:8 и достигает 57 см в длину. Она изготовляется вручную и в точности повторяет суперкар. Мало того, в McLaren предоставили оригинальные чертежи авто, чтобы в Amalgam смогли воссоздать его до малейших деталей.

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У модели открываются двери и поднимается заднее антикрыло

Масштабная копия McLaren сделана из натурального карбона, а ее салон отделан настоящей кожей. У нее открываются двери, а также поднимается заднее антикрыло.

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Всего выпустят только 375 таких копий – столько же, сколько и настоящих McLaren P1. В комплекте с моделью идут карбоновая подставка и прозрачный акриловый колпак.

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В конструкции модели использованы настоящие кожа и карбон

Напомним, что гибридный суперкар McLaren P1 выпускали в 2012-2015 годах и продавали по цене в миллион евро. Он оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо и электромотором суммарной мощностью 916 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 350 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что именно такой McLaren P1 стал жертвой наводнения во Флориде — авто вынесло на улицу потоком воды.

Также мы писали, что знаменитый суперкар Lamborghini 20 лет простоял в старом гараже.