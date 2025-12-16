Запас ходу — 770 км: в Україні з'явився потужний сімейний електрокар Audi за $45000 (фото)

В Україну приїхав новий Audi E5 Sportback. Електричний універсал за $45 000 доступний у версіях потужністю до 787 сил із запасом ходу до 773 км.

Електромобіль Audi E5 Sportback на транзитних номерах помітили у Рівному. Його фото опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Універсал Audi E5 Sportback — первісток у новому сімействі недорогих електричних моделей. Їх випускають у Китаї, а особливістю лінійки буде відсутність логотипу з чотирма кільцями. Ціна Audi E5 Sportback в Китаї стартує з $32 800, а в Україні електрокар коштує від $45 000. До нас модель завозять неофіційно.

Запас ходу Audi E5 Sportback сягає 773 км Фото: Audi

Новий Audi E5 Sportback сягає 4,9 м завдовжки та вирізняється обтічним дизайном. У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнуто великий дисплей. Серед опцій моделі – камери замість дзеркал і система напівавтономного руху.

Новий електромобіль Audi E5 Sportback доступний у задньопривідних версіях потужністю 299 і 408 к. с. та повнопривідних варіантах на 525 і 787 к. с. Розгін до сотні займає від 3,4 до 6,1 с.

На всю ширину передньої панелі розтягнули екран Фото: Audi

На вибір пропонують батареї ємністю 76, 83 та 100 кВт∙год: запас ходу становить 618-773 км. 800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку: додати 370 км можна за 10 хвилин.

