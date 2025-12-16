Запас хода — 770 км: в Украине появился мощный семейный электрокар Audi за $45000 (фото)
В Украину приехал новый Audi E5 Sportback. Электрический универсал за $45 000 доступен в версиях мощностью до 787 сил с запасом хода до 773 км.
Электромобиль Audi E5 Sportback на транзитных номерах заметили в Ровно. Его фото опубликовали на странице cars_rv в Instagram.
Универсал Audi E5 Sportback — первенец в новом семействе недорогих электрических моделей. Их выпускают в Китае, а особенностью линейки будет отсутствие логотипа с четырьмя кольцами. Цена Audi E5 Sportback в Китае стартует с $32 800, а в Украине электрокар стоит от $45 000. К нам модель завозят неофициально.
Новый Audi E5 Sportback достигает 4,9 м в длину и отличается обтекаемым дизайном. В салоне на всю ширину передней панели растянут большой дисплей. Среди опций модели — камеры вместо зеркал и система полуавтономного движения.
Новый электромобиль Audi E5 Sportback доступен в заднеприводных версиях мощностью 299 и 408 л.с. и полноприводных вариантах на 525 и 787 л.с. Разгон до сотни занимает от 3,4 до 6,1 с.
На выбор предлагают батареи емкостью 76, 83 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 618-773 км. 800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку: добавить 370 км можно за 10 минут.
Между прочим, недавно в Киеве видели культовый заряженный Audi 2000-х.
Также Фокус рассказывал о сверхмощном электрическом Hummer в Украине.