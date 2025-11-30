У Києві помітили торговця фруктами на розкішному кросовері Mercedes (фото)

Кросовер Mercedes GLS перетворили на пересувний магазин у Києві. З дорогого автомобіля продають яблука.

Продавця фруктів на Mercedes-Benz GLS помітили в одному з дворів столичного масиву Осокорки. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Ціна такого Mercedes GLS може доходити до 60 000 доларів Фото: topgir.com.ua

Яблука з Mercedes GLS продають серед багатоповерхівок. У багажнику кросовера запаковані ящики з фруктами, а частину з них розклали просто на тротуарі. Звертає на себе увагу і вінтажне покривало радянських часів.

Конкретно цей преміальний кросовер Mercedes-Benz GL/GLS належить до другого покоління моделі, яке випускали з 2012 по 2019 рік. Ціна Mercedes GLS в Україні наразі становить від 18 000 до 60 000 доларів, залежно від версії та року випуску.

Великий 5,1-метровий кросовер Mercedes GLS другої генерації пропонували у версіях на 6 та 7 місць. Модель комплектували бензиновими турбомомоторами об’ємом 3,0 л (329 і 362 к. с.) і 4,7 л (362, 429 і 449 к. с.), а також 3,0-літровим турбодизелем на 258 к. с.

Mercedes-Benz GL/GLS другого покоління випускали з 2012 по 2019 рік Фото: Mercedes-Benz

Також у лінійці були заряджені варіанти Mercedes GLS63 AMG із 5,5-літровим V8 твін-турбо потужністю 550 і 577 к. с.

До речі, нещодавно ФБР конфіскувало у відомого спортсмена ексклюзивний суперкар Mercedes за $13 мільйонів.

Також Фокус розповідав про ексклюзивний Rolls-Royce Phantom Tiffany у Львові.