В Киеве заметили торговца фруктами на роскошном кроссовере Mercedes (фото)

Кроссовер Mercedes GLS превратили в передвижной магазин в Киеве. Из дорогого автомобиля продают яблоки.

Продавца фруктов на Mercedes-Benz GLS заметили в одном из дворов столичного массива Осокорки. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Цена такого Mercedes GLS может доходить до 60 000 долларов Фото: topgir.com.ua

Яблоки из Mercedes GLS продают среди многоэтажек. В багажнике кроссовера запакованы ящики с фруктами, а часть из них разложили прямо на тротуаре. Обращает на себя внимание и винтажное покрывало советских времен.

Конкретно этот премиальный кроссовер Mercedes-Benz GL/GLS относится ко второму поколению модели, которое выпускали с 2012 по 2019 год. Цена Mercedes GLS в Украине на данный момент составляет от 18 000 до 60 000 долларов, в зависимости от версии и года выпуска.

Большой 5,1-метровый кроссовер Mercedes GLS второй генерации предлагался в версиях на 6 и 7 мест. Модель комплектовалась бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (329 и 362 л. с.) и 4,7 л (362, 429 и 449 л. с.), а также 3,0-литровым турбодизелем на 258 л. с.

Mercedes-Benz GL/GLS второго поколения выпускали с 2012 по 2019 год Фото: Mercedes-Benz

Также в линейке были заряженные варианты Mercedes GLS63 AMG с 5,5-литровым V8 твин-турбо мощностью 550 и 577 л.с.

