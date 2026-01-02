Кращий результат за 11 років: авторинок України закінчив рік рекордним зростанням (фото)

2025 рік закінчився стрімким зростанням продажів нових авто. Спричинив його справжній бум на електрокари.

У грудні 2025 року продано 12,4 тис. нових легкових автомобілів і це кращий місячний показник із березня 2014 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Порівняно з листопадом відзначено зростання продажів на 50%, а порівняно із груднем — одразу в 2,2 рази.

Volkswagen ID.UNYX — найпопулярніше авто в Україні за грудень Фото: Volkswagen

Звісно ж, рекордні показники обумовлені скасуванням пільгового розмитнення електрокарів із 1 січня 2026 року. Чимало українців поспішили купити електромобіль, поки ціни не зросли. За даними Auto-Consulting, електричні моделі в грудні зайняли 50% ринку.

Саме виробник електрокарів BYD став найпопулярнішим брендом грудня із часткою 25% на ринку. Друге місце посів Volkswagen, а третє — Toyota.

Топ 10 лідерів українського авторинку в грудні 2025 року:

BYD – 3164 проданих авто. Volkswagen – 1298 од. Toyota – 1117 од. Skoda – 969 од. Zeekr – 844 од. Renault – 658 од. Honda – 441 од. Hyundai – 375 од. BMW – 324 од. Audi – 316 од.

Найпопулярніше авто в Україні за грудень – електрокросовер Volkswagen ID.UNYX.

Усього в 2025 році українці придбали 81,3 тис. нових легкових авто. Це на 17% більше, аніж за 2024 рік і відповідає рівню 2017-2018 років.

