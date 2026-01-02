Кращий результат за 11 років: авторинок України закінчив рік рекордним зростанням (фото)
2025 рік закінчився стрімким зростанням продажів нових авто. Спричинив його справжній бум на електрокари.
У грудні 2025 року продано 12,4 тис. нових легкових автомобілів і це кращий місячний показник із березня 2014 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Порівняно з листопадом відзначено зростання продажів на 50%, а порівняно із груднем — одразу в 2,2 рази.
Звісно ж, рекордні показники обумовлені скасуванням пільгового розмитнення електрокарів із 1 січня 2026 року. Чимало українців поспішили купити електромобіль, поки ціни не зросли. За даними Auto-Consulting, електричні моделі в грудні зайняли 50% ринку.
Саме виробник електрокарів BYD став найпопулярнішим брендом грудня із часткою 25% на ринку. Друге місце посів Volkswagen, а третє — Toyota.
Топ 10 лідерів українського авторинку в грудні 2025 року:
- BYD – 3164 проданих авто.
- Volkswagen – 1298 од.
- Toyota – 1117 од.
- Skoda – 969 од.
- Zeekr – 844 од.
- Renault – 658 од.
- Honda – 441 од.
- Hyundai – 375 од.
- BMW – 324 од.
- Audi – 316 од.
Найпопулярніше авто в Україні за грудень – електрокросовер Volkswagen ID.UNYX.
Усього в 2025 році українці придбали 81,3 тис. нових легкових авто. Це на 17% більше, аніж за 2024 рік і відповідає рівню 2017-2018 років.
