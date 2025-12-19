Електрокари здешевшають: в ЄС стимулюють розвиток нового класу доступних "зелених" моделей

Європейські автовиробники роблять ставку на компактні недорогі електромобілі. Керівництво ЄС пішло їм назустріч та стимулює створення таких авто, запровадивши спеціальні пільги.

У Європі формується цілий новий клас компактних і недорогих електрокарів для міста, який назвали M1E. Виробники таких моделей отримають преференції від ЄС, що дозволить знизити їх вартість. Про це пише сайт Motor1.

Renault Twingo Фото: Renault

В останні роки європейські автовиробники активізували розробку доступних міських електрокарів. Зокрема, з’явилися нові Citroen e-C3, Dacia Spring та Renault Twingo вартістю до 20 000 євро, а також не набагато дорожчі Renault 5, Peugeot e-208, FIAT 500e і Opel Corsa Electric.

Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

Volkswagen анонсував електричний ID.Polo за 25 000 євро та ще дешевший ID.1 за 20 000 євро. У недалекому майбутньому очікуються CUPRA Raval і Skoda Epiq, йдуть розмови і про відродження Ford Fiesta в форматі електрокара.

Skoda Epiq Фото: Skoda

Регуляторні органи ЄС визнали сегмент M1E та встановили його параметри. Це невеликі електричні авто довжиною до 4,2 м, які збирають на території країн-член Єворосоюзу.

В ЄС передумали забороняти бензинові та дизельні авто — що пропонують натомість

В ЄС вважають, що якщо майбутнє дійсно за електрокарами, то драйвером переходу мають стати компактні, легкі та, головне, доступні моделі. Саме тому для їх виробників підготували пільги – так звані "супер кредити".

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Суть цієї преференції в тому, що компанії середні викиди СО2 автовиробників розраховуватимуть за пільговим коефіцієнтом 1,3, тобто фактично вони отримають знижку в 30%. Ці вимоги обіцяють "заморозити" і не посилювати їх упродовж 10 років.

