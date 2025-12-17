В ЄС передумали забороняти бензинові та дизельні авто — що пропонують натомість

Європейський Союз переглядає свою стратегію розвитку авторинку. Повної заборони двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року не буде.

В ЄС планують послабити екологічні стандарти, аби дозволити бензиновим чи дизельним двигунам існувати на ринку і після 2035 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідний план вже оприлюднила Єврокомісія у Страсбургу. Потрібне його схвалення Європарламентом та урядами країн-членів ЄС, проте із цим не має виникнути проблем, адже рішення скасувати заборону авто з ДВЗ має широку підтримку в Євросоюзі.

Попит на електромобілі в Європі зростає повільніше, ніж очікувалося Фото: Mercedes-Benz

Особливо наполягають на цьому автовиробники Німеччини та Італії. Крім того, на позицію Єврокомісії вплинули показники ринку: попит на електромобілі в Європі зростає не так швидко, як очікувалося.

Отже, в ЄС відмовляються від цілі нульових викидів СО2 новими авто з 2035 року. Натомість нова мета — зниження викидів на 90% порівняно з показниками 2021 року.

Це означає, що двигуни внутрішнього згоряння зможуть існувати в складі плагін-гібридних установок чи в якості генераторів для живлення електромоторів (EREV). До того ж, допускається використання біопального та синтетичного екопального.

Крім того, заплановано перехідний період із 2030 по 2032 рік, упродовж якого автовиробники мусять знизити шкідливі викиди на 55% для легкових авто і на 40% — для легкого комерційного транспорту порівняно з 2021 роком.

