Новий Nissan Leaf 2026 виявився дешевшим, ніж очікувалося: ціни та подробиці (фото)

Новий Nissan Leaf перетворився на електрокросовер і має запас ходу понад 600 км, але залишається доволі доступним.

Ціна Nissan Leaf третього покоління на європейському ринку стартує з 35 300 євро. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Запас ходу Nissan Leaf сягає 622 км Фото: Nissan

Електрокросовер Nissan Leaf надходить у продаж в Європі з березня 2026 року. Він виявився одною із найдоступніших моделей у класі і дешевший за побратимів Renault Scenic E-Tech і Mitsubishi Eclipse Cross, з якими ділить платформу AmpR Medium.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Nissan

Як відомо, новий Nissan Leaf 2026 став обтічним електрокросовером завдовжки 4,35 м. У його салоні встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника становить 437 л.

Базовий електромобіль Nissan Leaf Standard оснащений 177-сильним мотором та батареєю ємністю 52 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,6 с, а також може проїхати 436 км без підзарядки. Максимальна швидкість усіх Nissan Leaf 2026 обмежена на 160 км/год.

Об'єм багажника кросовера складає 437 л Фото: Nissan

Електрокросовер Nissan Leaf Extended вартістю від 40 300 євро має 218-сильний електромотор і батарею на 75 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а запас ходу становить 622 км. Підзарядитися на 80% у швидкому режимі (потужністю 150 кВт) можна за 30 хвилин.

