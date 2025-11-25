Яким буде новий Nissan Juke 2026: кросовер кардинально зміниться (фото)

Новий Nissan Juke третього покоління вийде на ринок у 2026 році. Кросовер зазнає суттєвих змін і стане електромобілем.

Кросовер Nissan Juke 2026 стане частиною нової електричної лінійки марки для Європи, яка також включає нові Nissan Leaf та Micra. Про це повідомляє видання Auto Express.

Дизайн кросовера зазнає змін Фото: Auto Express

Відповідальний за розвиток електромобілів віцепрезидент Nissan Сунсуке Шігемото розповів, що новий Juke збереже габарити нинішньої моделі, проте кардинально зміниться зовні.

Тизери та шпигунські фото дають зрозуміти, що новий Nissan Juke стане стрімкішим на вигляд. У нього довший капот, більший кут нахилу лобового скла і вигнутий дах. Деякі деталі дизайну запозичать в концепту Nissan Hyper Punk 2023 року.

Тизер Nissan Juke Фото: Nissan

Сунсуке Шігемото підтвердив, що електромобіль Nissan Juke використовуватиме платформу від нового Leaf. Спорідненість двох моделей буде видно в салоні – на передній панелі встановлять два 14,3-дюймові екрани.

Новий Nissan Juke бачили під час тестів Фото: Auto Express

Новий Nissan Leaf стане і донором силових установок. Це значить, що електричний кросовер Nissan Juke запропонують у версіях потужністю 176 і 218 к. с. із батареями ємністю 52 та 75 кВт∙год. У топовій модифікації запас ходу перевищить 500 км.

