Найбільший кросовер Nissan кидає виклик Toyota Highlander (фото)
У США представили новий Nissan Pathfinder 2026. Великий сімейний кросовер оновили та осучаснили.
Кросовер Nissan Pathfinder пройшов планову модернізацію услід за своїм преміальним побратимом Infiniti QX60. Конкурента Toyota Highlander і Honda Pilot презентують 21 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують на початку 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.
Найбільший кросовер Nissan завдовжки 5 метрів отримав змінену передню частину. Він пізнається за новою решіткою радіатора з інтегрованими ходовими вогнями та інакшим бампером у стилі Nissan Ariya.Важливо
Топовий Nissan Pathfinder Platinum оснастили новими 20-дюйомивми дисками, залишилася у лінійці і версія підвищеної прохідності Rock Creek із пластиковим захисним обвісом та позашляховими шинами.
Головна новинка у салоні Nissan Pathfinder 2026 – збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему доповнили бездротовими Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, оновили перемикачі на центральній панелі. Як і раніше, кросовер пропонують у варіантах на 7 і 8 місць.
Новий Nissan Pathfinder зберіг 3,5-літровий V6 потужністю 284 к. с. У парі з ним працює 9-ступінчаста автоматична КПП, а привід може бути переднім або повним.
