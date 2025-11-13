Найбільший кросовер Nissan кидає виклик Toyota Highlander (фото)

У США представили новий Nissan Pathfinder 2026. Великий сімейний кросовер оновили та осучаснили.

Кросовер Nissan Pathfinder пройшов планову модернізацію услід за своїм преміальним побратимом Infiniti QX60. Конкурента Toyota Highlander і Honda Pilot презентують 21 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують на початку 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Nissan Pathfinder залишається найбільшим кросовером марки Фото: Nissan

Найбільший кросовер Nissan завдовжки 5 метрів отримав змінену передню частину. Він пізнається за новою решіткою радіатора з інтегрованими ходовими вогнями та інакшим бампером у стилі Nissan Ariya.

Важливо

Nissan показав екстремального 1000-сильного суперника "Гелендвагена" (фото)

Топовий Nissan Pathfinder Platinum оснастили новими 20-дюйомивми дисками, залишилася у лінійці і версія підвищеної прохідності Rock Creek із пластиковим захисним обвісом та позашляховими шинами.

Відео дня

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Nissan

Головна новинка у салоні Nissan Pathfinder 2026 – збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему доповнили бездротовими Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, оновили перемикачі на центральній панелі. Як і раніше, кросовер пропонують у варіантах на 7 і 8 місць.

Модель доступна у версіях на 7 і 8 місць Фото: Nissan

Новий Nissan Pathfinder зберіг 3,5-літровий V6 потужністю 284 к. с. У парі з ним працює 9-ступінчаста автоматична КПП, а привід може бути переднім або повним.

Між іншим, нещодавно розсекретили флагманський кросовер Kia з оригінальним дизайном.

Також Фокус розповідав про преміальний сімейний кросовер Skoda.