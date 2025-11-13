Самый большой кроссовер Nissan бросает вызов Toyota Highlander (фото)

В США представили новый Nissan Pathfinder 2026. Большой семейный кроссовер обновили и осовременили.

Кроссовер Nissan Pathfinder прошел плановую модернизацию вслед за своим премиальным собратом Infiniti QX60. Конкурента Toyota Highlander и Honda Pilot презентуют 21 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют в начале 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Nissan Pathfinder остается самым большим кроссовером марки Фото: Nissan

Самый большой кроссовер Nissan длиной 5 метров получил измененную переднюю часть. Он узнается по новой решетке радиатора с интегрированными ходовыми огнями и иному бамперу в стиле Nissan Ariya.

Топовый Nissan Pathfinder Platinum оснастили новыми 20-дюймовыми дисками, осталась в линейке и версия повышенной проходимости Rock Creek с пластиковым защитным обвесом и внедорожными шинами.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Nissan

Главная новинка в салоне Nissan Pathfinder 2026 — увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему дополнили беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, обновили переключатели на центральной панели. Как и раньше, кроссовер предлагается в вариантах на 7 и 8 мест.

Модель доступна в версиях на 7 и 8 мест Фото: Nissan

Новый Nissan Pathfinder сохранил 3,5-литровый V6 мощностью 284 л. с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая КПП, а привод может быть передним или полным.

