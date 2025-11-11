Новый флагманский кроссовер Kia полностью рассекретили до презентации (фото)

Опубликованы официальные фото Kia Telluride второго поколения. Большой семейный кроссовер кардинально изменился внешне и получил гибридную версию.

Новый Kia Telluride презентуют 20 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи начнутся в 2026 году. Подробности модели раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Kia

Кроссовер Kia Telluride 2026 подрос до 5060 мм. Его дизайн выдержан в новом фирменном стиле и делает его похожим на младших братьев Sorento и Sportage. Линии кузова стали более плавными. Авто сохранило вертикальные фары, а вот его решетка радиатора стала шире.

Внедорожный Kia Telluride X-Pro Фото: Kia

Показали и внедорожный вариант Kia Telluride X-Pro с более массивными бамперами, более агрессивной передней частью и увеличенным до 231 мм клиренсом.

На передней панели установили большие экраны Фото: Kia

В салоне Kia Telluride 2026 улучшили отделку и установили два больших экрана на передней панели. Как и раньше, модель будет предлагаться в версиях на 7 и 8 мест, причем электроприводом можно дополнить кресла не только первого, но и второго ряда.

Предложат версии модели на 7 и 8 мест Фото: Kia

Новый Kia Telluride сохранит 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 287 л. с., а также получит 334-сильную гибридную установку от родственного Hyundai Palisade с 2,5-литровой турбочетверкой и электромотором.

