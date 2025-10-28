Новый электромобиль Kia показал рекордный запас хода в реальных условиях (фото)

Новый Kia PV5 установил мировой рекорд запаса среди коммерческих электрокаров. Фургон проехал почти 700 км в реальных условиях с полной загрузкой.

Электромобиль Kia PV5 в грузовом исполнении Cargo испытали в Германии. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейского автопроизводителя.

Фургон тестировали с загрузкой в 665 кг Фото: Kia

Новый Kia PV5 Cargo проехал 693,38 км и это рекордный запас хода в сегменте коммерческих электромобилей. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Для заезда выбрали электрический фургон Kia PV5 Cargo с батареей емкостью 71,2 кВт∙ч. Паспортный запас хода электрокара составляет 415 км, так что его превысили на 67%.

Управляли электрокаром инженер Kia и автожурналист Фото: Kia

Автопробег длился 22,5 часа. За это время новый Kia PV5 проехал 12 кругов протяженностью 58,2 км.

Важно

Новый спортивный электромобиль Kia для молодежи рассекретили до премьеры (фото)

Маршрут проложили к северу от Франкфурта-на-Майне. Он проходил по трассам и населенным пунктам, включал перекрестки со светофорами, круговые развязки и подъемы на высоту до 370 м.

Відео дня

Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса Фото: Kia

Управляли электрокаром главный инженер европейского технического центра Kia Кристиан Нигемаер и автожурналист Джордж Барроу. Фургон Kia PV5 не был пустым — ехал с загрузкой в 665 кг.

Между прочим, недавно премиальный французский электромобиль продемонстрировал запас хода 750 км в реальных условиях.

Также Фокус рассказывал, что электрический суперкар BYD установил мировой рекорд скорости.