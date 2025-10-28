Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Новый электромобиль Kia показал рекордный запас хода в реальных условиях (фото)

новый Kia PV5
Электромобиль Kia PV5 проехал 693 км без подзарядки | Фото: Kia

Новый Kia PV5 установил мировой рекорд запаса среди коммерческих электрокаров. Фургон проехал почти 700 км в реальных условиях с полной загрузкой.

Электромобиль Kia PV5 в грузовом исполнении Cargo испытали в Германии. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейского автопроизводителя.

Kia PV5
Фургон тестировали с загрузкой в 665 кг
Фото: Kia

Новый Kia PV5 Cargo проехал 693,38 км и это рекордный запас хода в сегменте коммерческих электромобилей. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Для заезда выбрали электрический фургон Kia PV5 Cargo с батареей емкостью 71,2 кВт∙ч. Паспортный запас хода электрокара составляет 415 км, так что его превысили на 67%.

электрокар Kia PV5
Управляли электрокаром инженер Kia и автожурналист
Фото: Kia

Автопробег длился 22,5 часа. За это время новый Kia PV5 проехал 12 кругов протяженностью 58,2 км.

Важно
Новый спортивный электромобиль Kia для молодежи рассекретили до премьеры (фото)
Новый спортивный электромобиль Kia для молодежи рассекретили до премьеры (фото)

Маршрут проложили к северу от Франкфурта-на-Майне. Он проходил по трассам и населенным пунктам, включал перекрестки со светофорами, круговые развязки и подъемы на высоту до 370 м.

Відео дня
рекорд Гиннеса
Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса
Фото: Kia

Управляли электрокаром главный инженер европейского технического центра Kia Кристиан Нигемаер и автожурналист Джордж Барроу. Фургон Kia PV5 не был пустым — ехал с загрузкой в 665 кг.

Между прочим, недавно премиальный французский электромобиль продемонстрировал запас хода 750 км в реальных условиях.

Также Фокус рассказывал, что электрический суперкар BYD установил мировой рекорд скорости.