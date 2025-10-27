Новый спортивный электромобиль Kia для молодежи рассекретили до премьеры (фото)

Новый Kia EV4 получит мощную спортивную модификацию GT. Хэтчбек оснастят электрической установкой мощностью примерно 400 сил.

Электромобиль Kia EV4 GT дебютирует в 2026 году, однако первые официальные фото хэтчбека уже обнародованы. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя

Новый Kia EV4 GT бросит вызов MG 4 XPower и Volkswagen ID.3 GTX и станет электрической альтернативой Volkswagen Golf R или Audi RS3.

Внешне Kia EV4 GT почти не отличается от стандартного хэтчбека Фото: Kia

На фото Kia EV4 GT оклеили камуфляжной пленкой с интересным узором, однако видно, что внешне он мало чем отличается от стандартного хэтчбека. Его выдают более агрессивные бамперы, диффузор и иные колесные диски. В салоне можно разглядеть спортивные сиденья.

Характеристики Kia EV4 GT пока держатся в секрете, однако известно, что ему готовят полноприводную электрическую установку с двумя моторами общей мощностью примерно 400 л. с.

Электрокар получит силовую установку мощностью примерно 400 л.с. Фото: Kia

Кроме того, ожидается, что новый электромобиль Kia получит технологии от экстремального Hyundai Ioniq 5N. Он сможет имитировать звук бензинового двигателя и переключения передач. Цена Kia EV4 GT составит примерно 55-57 тысяч евро.

