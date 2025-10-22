Флагманский семейный кроссовер Kia показали до презентации (фото)

Опубликованы первые официальные фото Kia Telluride второго поколения. Большой семейный кроссовер изменится внешне и впервые получит гибридную модификацию.

Новый Kia Telluride дебютирует 20 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

На тизерах видно, что кроссовер Kia Telluride изменится — его внешность выдержана в новом фирменном стиле. Широкая решетка радиатора и узкие вертикальные фары делают его похожим на младший кроссовер Kia Sorento. Также в дизайне стало больше граней.

Кроссовер подрастет в размерах

Информации о новом Kia Telluride 2026 пока немного. Известно, что кроссовер подрастет в размерах: его длина превысит 5 метров, а колесная база составит 2970 мм.

Салон Kia Telluride 2026 станет более просторным. Как и раньше, модель будет предлагаться в версиях на 7 и 8 мест. На передней панели установят два больших дисплея.

Відео дня

Важно

На украинский рынок выйдет новый Kia Sportage 2025 — подробности и цены (фото)

Кроссовер Kia Telluride позаимствует двигатели у собрата Hyundai Palisade второй генерации. Его предложат с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 287 л. с. и 334-сильной гибридной установкой с 2,5-литровой турбочетверкой и электромотором.

Кстати, недавно дебютировал новый доступный кроссовер Kia для города.

Также Фокус писал о недорогом электрокроссовере Hyundai с запасом хода 720 км.