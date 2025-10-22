Флагманський сімейний кросовер Kia показали до презентації (фото)
Опубліковано перші офіційні фото Kia Telluride другого покоління. Великий сімейний кросовер зміниться зовні та вперше отримає гібридну модифікацію.
Новий Kia Telluride дебютує 20 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують у 2026 році. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
На тизерах видно, що кросовер Kia Telluride зміниться – його зовнішність витримано у новому фірмовому стилі. Широка решітка радіатора та вузькі вертикальні фари роблять його схожим на молодший кросовер Kia Sorento. Також у дизайні стало більше граней.
Інформації про новий Kia Telluride 2026 наразі небагато. Відомо, що кросовер підросте в розмірах: його довжина перевищить 5 метрів, а колісна база складе 2970 мм.
Салон Kia Telluride 2026 стане просторішим. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 7 та 8 місць. На передній панелі встановлять два великих дисплеї.
Кросовер Kia Telluride запозичить двигуни в побратима Hyundai Palisade другої генерації. Його запропонують із 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 287 к. с. і 334-сильною гібридною установкою із 2,5-літровою турбочетвіркою та електромотором.
До речі, нещодавно дебютував новий доступний кросовер Kia для міста.
Також Фокус писав про недорогий електрокросовер Hyundai із запасом ходу 720 км.