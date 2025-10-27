Новий спортивний електромобіль Kia для молоді розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Kia EV4 отримає потужну спортивну модифікацію GT. Хетчбек оснастять електричною установкою потужністю приблизно 400 сил.

Електромобіль Kia EV4 GT дебютує у 2026 році, проте перші офіційні фото хетчбека вже оприлюднені. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника

Новий Kia EV4 GT кине виклик MG 4 XPower та Volkswagen ID.3 GTX та стане електричною альтернативою Volkswagen Golf R чи Audi RS3.

Зовні Kia EV4 GT майже не відрізняється від стандартного хетчбека Фото: Kia

На фото Kia EV4 GT обклеїли камуфляжною плівкою з цікавим візерунком, проте видно, що зовні він мало чим відрізняється від стандартного хетчбека. Його видають агресивніші бампери, дифузор та інакші колісні диски. У салоні можна розгледіти спортивні сидіння.

Характеристики Kia EV4 GT наразі тримають у секреті, проте відомо, що йому готують повнопривідну електричну установку з двома моторами загальною потужністю приблизно 400 к. с.

Електрокар отримає силову установку потужністю приблизно 400 к. с. Фото: Kia

Крім того, очікується, що новий електромобіль Kia отримає технології від екстремального Hyundai Ioniq 5N. Він зможе імітувати звук бензинового двигуна та перемикання передач. Ціна Kia EV4 GT складе приблизно 55-57 тисяч євро.

