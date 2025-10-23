Премиальный французский электромобиль продемонстрировал запас хода 750 км в реальных условиях

Электромобиль DS N°8 способен проехать 750 км без подзарядки. Паспортный запас хода подтвердили в реальных условиях.

Новые DS N°8 совершили автопробег, чтобы продемонстрировать реальный запас хода. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Для заезда выбрали электромобили DS N°8 в самой "дальнобойной" версии Etoile FWD Long Range с 245-сильным мотором и батареей емкостью 97,2 кВт∙ч.

Средний расход энергии составил 11,7 кВт∙ч на 100 км Фото: Stellantis

Два электрокара DS N°8 стартовали из дизайнерского центра бренда в городе Велизе и отправились в город Бискаррос на юге Франции. Маршрут автопробега проложили как по автострадам, так и по второстепенным дорогам, проходил он и по городским улицам.

Новые DS N°8 проехали 750 км со средней скоростью 54 км/ч при температуре воздуха от +12 до +19 градусов. На финише пробега у электрокаров осталось 5 и 8% заряда батареи, чего бы хватило еще на 50 км. А значит в теории они могли преодолеть и 800 км до полного разряда.

Условия заезда оказались более жесткими, чем у тестов, которые определяют запас хода электромобилей по методике WLTP (их проводят при температуре +23°С и при средней скорости 46,5 км/ч). В реальных условиях средний расход энергии составил 11,7 кВт∙ч на 100 км тогда, как показатель по методике для DS N°8 составляет 12,9 кВт∙ч на 100 км.

Кстати, новый DS N°8 ожидается в Украине, а пока на наш рынок вышел его собрат — семейный электрокроссовер Peugeot e-5008.

Также Фокус писал, что дизельная Skoda проехала более 2800 км на одном баке.