Дизельная Skoda проехала 2800 км на одном баке: расход составил 2,6 л на 100 км (фото)

Новая Skoda Superb TDI установила интересный рекорд — преодолела более 2800 км без дозаправки. Во время автопробега расход топлива местами снижался до 2,2 л на 100 км.

Интересный рекорд установил чемпион Европы по ралли 2025 года Мико Марчик. Польский гонщик имеет нетипичное хобби — он является сторонником экономичной езды. О заезде рассказали на официальном сайте Skoda.

Мико Марчик стартовал из польского города Лодзь, проехал через Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Для пробега он выбрал Skoda Superb TDI с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и роботом DSG. Авто оснастили шинами с низким коэффициентом сопротивления и заниженной подвеской от версии Sportline.

За руль авто сел чемпион Европы по ралли Мико Марчик Фото: Skoda

68-литрового бака Skoda Superb хватило на 2831 км, то есть средний расход составил 2,61 л на 100 км. Для справки: паспортный показатель составляет 4,8 л,100 км.

Мико Марчик ехал очень аккуратно, а средняя скорость во время автопробега составила 80 км/ч. Примечательно, что во Франции благодаря попутному ветру расход упал до 2,2 л на 100 км.

Мико Марчик не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует преодолеть на Skoda Superb 3000 км. А еще подготовил рекомендации по экономичной езде для водителей.

Как уменьшить расход топлива в авто — советы гонщика Мико Марчика:

поддерживайте оптимальное давление в шинах;

садитесь за руль после отдыха;

учитывайте трафик и минимизируйте торможение;

разгоняйтесь плавно и по возможности используйте режим Есо;

учитывайте ветры на дороге.

