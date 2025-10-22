Дизельна Skoda проїхала 2800 км на одному баку: витрата склала 2,6 л на 100 км (фото)
Нова Skoda Superb TDI встановила цікавий рекорд — подолала понад 2800 км без дозаправки. Під час автопробігу витрата пального подекуди знижувалася до 2,2 л на 100 км.
Цікавий рекорд встановив чемпіон Європи з ралі 2025 року Міко Марчик. Польський гонщик має нетипове хобі – він є прихильником економічної їзди. Про заїзд розповіли на офіційному сайті Skoda.
Міко Марчик стартував з польського міста Лодзь, проїхав через Німеччину, Францію, Бельгію та Нідерланди. Для пробігу він обрав Skoda Superb TDI із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем та роботом DSG. Авто оснастили шинами із низьким коефіцієнтом опору та заниженою підвіскою від версії Sportline.
68-літрового баку Skoda Superb вистачило на 2831 км, тобто середня витрата склала 2,61 л на 100 км. Для довідки: паспортний показник становить 4,8 л,100 км.
Міко Марчик їхав дуже акуратно, а середня швидкість під час автопробігу склала 80 км/год. Примітно, що у Франції завдяки попутному вітру витрата впала до 2,2 л на 100 км.Важливо
Міко Марчик не збирається зупинятися на досягнутому і в майбутньому планує подолати на Skoda Superb 3000 км. А ще підготував рекомендації з економічної їзди для водіїв.
Як зменшити витрату пального в авто – поради гонщика Міко Марчика:
- підтримуйте оптимальний тиск у шинах;
- сідайте за кермо після відпочинку;
- враховуйте трафік та мінімізуйте гальмування;
- розганяйтесь плавно і за можливості використовуйте режим Есо;
- враховуйте вітри на дорозі.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов перший електрокросовер Skoda.
Також Фокус писав, що електропікап Chevrolet проїхав 1700 км без підзарядки.